Банда из 8 новосибирцев предстанет перед судом за подпольные казино

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы из восьми человек, обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, участники группы, включая так называемого «промоутера», действовали на территории восьми районов города — от Октябрьского и Кировского до Заельцовского и Первомайского — и извлекли преступный доход свыше 4 миллионов рублей.
В ходе обысков в подпольных игорных клубах правоохранители изъяли более 20 игровых автоматов, свыше 200 тысяч рублей наличными, а также оборудование, использовавшееся для незаконной деятельности. Уголовные дела в отношении остальных соучастников выделены в отдельное производство.
Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.