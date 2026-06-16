Во Владивостоке два брата на машине отца протаранили четыре автомобиля

В салоне находились 20-летний мужчина и его 12-летний брат. Они рассказали, что без разрешения взяли ключи от автомобиля отца и поехали кататься. Пострадавших нет, зафиксирован только материальный ущерб. На месте работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Автомобиль изъят и помещён на спецстоянку, обстоятельства устанавливаются.