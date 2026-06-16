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Во Владивостоке два брата на машине отца протаранили четыре автомобиля

Во Владивостоке два брата взяли без спроса ключи от машины отца «Тойота Ленд Крузер» и устроили ночную поездку по городу, которая закончилась массовым ДТП с участием четырёх припаркованных машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля “Тойота Ленд Крузер”, двигаясь со стороны дома № 8 на улице Адмирала Смирнова в направлении Анны Щетининой, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами, припаркованными на обочине проезжей части дороги», — говорится в сообщении.

В салоне находились 20-летний мужчина и его 12-летний брат. Они рассказали, что без разрешения взяли ключи от автомобиля отца и поехали кататься. Пострадавших нет, зафиксирован только материальный ущерб. На месте работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Автомобиль изъят и помещён на спецстоянку, обстоятельства устанавливаются.

Ранее во Владивостоке 12-летний подросток за рулём «крузака» устроил настоящий переполох, протаранив пять автомобилей. Подросток, похитив ключи у отца, отправился на рискованную прогулку с друзьями по Снеговой Пади, рассекая на машине без номеров. Катание закончилось плачевно — массовым ДТП у школы № 83. Свидетели происшествия рассказывают, что после столкновения из салона выскочила толпа школьников.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.