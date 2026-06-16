Жителя Хабаровского края осудили на 23 года за госизмену и подготовку теракта

1-ый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Хабаровского края к 23 годам колонии за государственную измену и подготовку к террористическому акту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что с февраля по декабрь 2022 года фигурант и иные лица наладили контакт с представителями спецслужб Украины. По их заданию он передал данные о местонахождении военных объектов и техники, а также информацию о сотрудниках правоохранительных органов.
Для поджога выбранного объекта и хищения оружия оттуда соучастники купили нужную экипировку и сделали самодельное взрывное устройство из петарды, снабдив его гвоздями. Также в одной из групп фигурант написал призыв к террористической деятельности.
Суд признал вину мужчины по пяти статьям УК РФ и приговорил его к 23 годам лишения свободы. Первые семь лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Апелляционный военный суд признал приговор законным и обоснованным, в связи с чем он вступил в законную силу.