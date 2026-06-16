Минздрав Приморья связал смерть 12-летнего подростка с курением вейпа

В Уссурийске у себя дома умер 12-летний мальчик — тело ребенка обнаружила его мать, прокуратура Приморского края. Пресс-служба регионального минздрава сообщила, что, по версии врачей, одной из наиболее вероятных причин смерти подростка стало курение вейпа.