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Собянин сообщил об уничтожении уже пяти летевших на Москву беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили три дрона ВСУ, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны сбили три дрона ВСУ, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще три беспилотника, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

В ту же ночь пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Погибших и пострадавших нет. К тушению возгорания было привлечено 32 человека и семь единиц техники. После атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

15 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по территории региона погибли три человека.

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