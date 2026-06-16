Собянин сообщил об уничтожении уже пяти летевших на Москву беспилотников

В ту же ночь пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Погибших и пострадавших нет. К тушению возгорания было привлечено 32 человека и семь единиц техники. После атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.