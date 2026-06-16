Хабаровчанин за подготовку теракта и госизмену проведёт 23 года в колонии

В Хабаровске апелляционная судебная инстанция оставила без изменения приговор хабаровчанину, осужденному за госизмену и подготовку теракта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Установлено, что горожанин по своей инициативе из неприязни к политическому строю России связался через мессенджер с представителями спецслужб Украины. Для них он собирал сведения о силовых структурах и правоохранительных органах, которые можно было использовать против безопасности России. В составе преступной группы осужденный планировал теракт на предприятии края.
В местах жительства участников изъяты самодельное взрывное устройство, элементы для изготовления зажигательных устройств и амуниция, которую планировали применять во время теракта. Деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
— 1-й Восточный окружной военный суд признал подсудимого виновным по ст.275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору террористического акта), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Осужденный приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Апелляционным военным судом приговор оставлен без изменений, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.
Напомним, пожилая хабаровчанка осуждена на 19 лет за подготовку теракта.