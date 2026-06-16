Хабаровчанин за подготовку теракта и госизмену проведёт 23 года в колонии

Установлено, что горожанин по своей инициативе из неприязни к политическому строю России связался через мессенджер с представителями спецслужб Украины. Для них он собирал сведения о силовых структурах и правоохранительных органах, которые можно было использовать против безопасности России. В составе преступной группы осужденный планировал теракт на предприятии края.