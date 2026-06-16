Мурачев: ВСУ бьют по Энергодару дронами из Никополя, прикрываясь его жителями

По словам собеседника агентства, пуски ударных БПЛА по Запорожской области осуществляются из населённых пунктов, расположенных у линии боевого соприкосновения.
Энергодар и Никополь разделяет Днепр. Энергодар с Запорожской АЭС находится на левом берегу в Запорожской области под контролем России, а Никополь — на правом берегу, на подконтрольной Киеву территории Днепропетровской области. Расстояние между городами по прямой — около 20 километров.
Ранее в Херсонской области водитель мопеда подорвался на противопехотной мине, которую Вооружённые силы Украины замаскировали под обычную консервную банку. В результате взрыва мужчина лишился трёх конечностей. Такие боеприпасы, используемые украинскими формированиями, обычно начинены мелкой круглой или прямоугольной дробью. При взрыве поражается верхняя часть тела: грудная клетка, сердце, голова, лёгкие и брюшная полость.
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