Мужчина загорелся во время предполагаемого поджога парка в Кокшетау

По информации телеканала, иностранного гражданина подозревают в попытке поджечь городской парк. Однако огонь быстро перекинулся на него самого. Предполагается, что мужчина был нетрезв.
Прибывшие на место полицейские потушили пламя и оказали пострадавшему первую помощь. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Обстоятельства и мотивы случившегося устанавливаются.
Тем временем мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Пресс-секретарь Управления здравоохранения Акмолинской области Мадина Смагулова сообщила, что пациент получил очень тяжелые ожоги. Состояние крайне тяжелое, нестабильное. Площадь поражения составляет 95%.
Проведена встреча по телемедицине с главным комбустиологом Республики Казахстан, тактика лечения согласована. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациенту в полном объеме.