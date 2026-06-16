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Мужчина загорелся во время предполагаемого поджога парка в Кокшетау

В Кокшетау мужчина получил серьезные ожоги и попал в больницу после пожара в городском парке. В полиции завели уголовное дело, ведется расследование, передает Almaty.tv.

Источник: Nur.kz

По информации телеканала, иностранного гражданина подозревают в попытке поджечь городской парк. Однако огонь быстро перекинулся на него самого. Предполагается, что мужчина был нетрезв.

Прибывшие на место полицейские потушили пламя и оказали пострадавшему первую помощь. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Обстоятельства и мотивы случившегося устанавливаются.

Тем временем мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Пресс-секретарь Управления здравоохранения Акмолинской области Мадина Смагулова сообщила, что пациент получил очень тяжелые ожоги. Состояние крайне тяжелое, нестабильное. Площадь поражения составляет 95%.

Проведена встреча по телемедицине с главным комбустиологом Республики Казахстан, тактика лечения согласована. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациенту в полном объеме.