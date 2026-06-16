В Воронежской области объявили ракетную опасность

ВОРОНЕЖ, 16 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявлен на территории Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в «Максе».
«Ракетная опасность — работают системы оповещения. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара», — сказано в канале ведомства.
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