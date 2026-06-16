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В Торонто изъяли шесть дронов рядом с местами проведения игр ЧМ по футболу

В Торонто полиция за неделю изъяла шесть дронов рядом с местами проведения игр чемпионата мира по футболу и предъявила обвинения оператору БПЛА.

Источник: Freepik

Полиция крупнейшего канадского города Торонто с начала чемпионата мира по футболу перехватила шесть дронов, запущенных без разрешения возле мест проведения матчей этого турнира, сообщил телеканал CTV со ссылкой на стражей правопорядка.

ЧМ-2026 стартовал 11 июня. Его принимают три страны: Канада, США и Мексика. Матчи чемпионата, в частности, проходят в Торонто и Ванкувере.

«В понедельник полиция заявила об “обнаружении и перехвате” очередного беспилотника, ставшего шестым меньше чем за неделю», — уточнили журналисты.

Отмечается, что стражи правопорядка предъявили оператору БПЛА обвинения в связи с нарушением авиационных правил страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в США задержали двух подозреваемых в краже бутс и мячей у сборной Англии на чемпионате мира по футболу. Спортивный инвентарь был похищен перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити (штат Миссури). Первый матч сборной Англии на ЧМ пройдёт 17 июня. Команда сыграет против хорватских футболистов.

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