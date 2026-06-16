В Торонто изъяли шесть дронов рядом с местами проведения игр ЧМ по футболу

Полиция крупнейшего канадского города Торонто с начала чемпионата мира по футболу перехватила шесть дронов, запущенных без разрешения возле мест проведения матчей этого турнира, сообщил телеканал CTV со ссылкой на стражей правопорядка.
«В понедельник полиция заявила об “обнаружении и перехвате” очередного беспилотника, ставшего шестым меньше чем за неделю», — уточнили журналисты.
Отмечается, что стражи правопорядка предъявили оператору БПЛА обвинения в связи с нарушением авиационных правил страны.
Напомним, ранее сообщалось, что в США задержали двух подозреваемых в краже бутс и мячей у сборной Англии на чемпионате мира по футболу. Спортивный инвентарь был похищен перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити (штат Миссури). Первый матч сборной Англии на ЧМ пройдёт 17 июня. Команда сыграет против хорватских футболистов.