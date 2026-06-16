Директор ЗАЭС: на станции устранили весь критический ущерб после обстрелов ВСУ

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты Запорожской АЭС устранили все критические повреждения, способные повлиять на безопасность станции, которые возникали в результате атак ВСУ за все время. Об этом рассказал ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Критических повреждений, которые влияют на безопасность станции, и которые не устранены до сих пор, у нас нет. Есть элементы, которые в результате обстрелов, атак врага выведены из строя, но есть альтернативные элементы либо дублирующие системы. А эти [поврежденные] находятся в состоянии относительно долгосрочного периода либо замены, либо реконструкции, либо проведения капитальных ремонтов», — рассказал Черничук.
По его словам, вся поврежденная инфраструктура станции ремонтируется незамедлительно, поскольку «все оборудование, которое есть на станции, и которое находится в промышленной зоне атомной станции, является критически важным для работоспособности станции в целом».