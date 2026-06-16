В МВД казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за должностных лиц, бывших коллег или знакомых, и под различными предлогами просят срочно перевести или одолжить деньги.
В ведомстве настоятельно рекомендуют не доверять сообщениям с просьбами о переводе денег, даже если они поступают от имени известных вам лиц.
Не сообщайте посторонним SMS-коды, реквизиты банковских карт, пароли и другие персональные данные. Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения.
«При получении подобных сообщений обязательно перепроверьте информацию, связавшись с человеком по известному вам номеру телефона или через официальные каналы связи. Берегите себя и своих близких!» — отметили в МВД.
Ранее мы писали о том, что мошенники нашли новую мишень: почти 90 пенсионеров пострадали в СКО.