Пешехода на обочине сбили насмерть на трассе «Хабаровск — Владивосток»

ДТП произошло 15 июня в 23 часа в районе 221 км федеральной автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. 59-летний водитель, очевидно, не заметил пешехода в темноте. Искусственного освещения на этом участке дороги нет, а на одежде пенсионера не было световозвращающих элементов.