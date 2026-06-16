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Пешехода на обочине сбили насмерть на трассе «Хабаровск — Владивосток»

66-летний пенсионер погиб на месте ДТП.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Бикинском округе автомобиль «Тойота Королла» насмерть сбил 66-летнего пенсионера, который шел в темноте по обочине, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло 15 июня в 23 часа в районе 221 км федеральной автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. 59-летний водитель, очевидно, не заметил пешехода в темноте. Искусственного освещения на этом участке дороги нет, а на одежде пенсионера не было световозвращающих элементов.

— Пешеход, житель села Лесопильное, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, пять человек получили травмы в ДТП из-за собаки в Хабаровском крае.