В Шелехове будут судить подростка, который зарезал знакомую и девушку в подъезде

В Шелеховском городском суде назначили первое заседание по громкому уголовному делу о двойном убийстве с особой жестокостью. На скамье подсудимых — 15-летний подросток, который зарезал в подъезде свою 14-летнюю приятельницу и девушку, которая попыталась помешать убийству. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.