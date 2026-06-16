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В Шелехове будут судить подростка, который зарезал знакомую и девушку в подъезде

В Шелеховском городском суде назначили первое заседание по громкому уголовному делу о двойном убийстве с особой жестокостью. На скамье подсудимых — 15-летний подросток, который зарезал в подъезде свою 14-летнюю приятельницу и девушку, которая попыталась помешать убийству. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

Источник: ТК Город

Трагедия в Шелехове разыгралась в октябре прошлого года. Подросток взял дома нож и на «почве личных неприязненных отношений, вызванных чувством ревности», пошел выяснять отношения со своей 14-летней знакомой. В подъезде ее дома он напал на девочку и нанес ей множественные удары ножом.

Из соседней квартиры на крики о помощи выбежала девушка, которая стала очевидцем совершаемого убийства, выполняя свой общественный долг, направленный на пресечение преступления и оказания помощи несовершеннолетней, активно вмешалась в ситуацию, пыталась остановить преступные действия подсудимого. Он также нанес ей ножом со значительной силой множественные удары в жизненно важные части тела, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

Обе пострадавшие скончались в больнице в тот же день.

Нападавшего подростка вскоре задержали и отправили в СИЗО. Свою вину в преступлении он признал частично.

Первое заседание по уголовному делу назначено на 19 июня. За двойное убийство с особой жестокостью парню грозит длительный тюремный срок.