В Шелехове будут судить подростка, который зарезал знакомую и девушку в подъезде

Трагедия в Шелехове разыгралась в октябре прошлого года. Подросток взял дома нож и на «почве личных неприязненных отношений, вызванных чувством ревности», пошел выяснять отношения со своей 14-летней знакомой. В подъезде ее дома он напал на девочку и нанес ей множественные удары ножом.
Из соседней квартиры на крики о помощи выбежала девушка, которая стала очевидцем совершаемого убийства, выполняя свой общественный долг, направленный на пресечение преступления и оказания помощи несовершеннолетней, активно вмешалась в ситуацию, пыталась остановить преступные действия подсудимого. Он также нанес ей ножом со значительной силой множественные удары в жизненно важные части тела, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.
Обе пострадавшие скончались в больнице в тот же день.
Нападавшего подростка вскоре задержали и отправили в СИЗО. Свою вину в преступлении он признал частично.
Первое заседание по уголовному делу назначено на 19 июня. За двойное убийство с особой жестокостью парню грозит длительный тюремный срок.