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Маричев: «Роснано» прошла долговой кризис

Долговой кризис и кризис ликвидности — это уже не вся повестка «Роснано», эта стадия пройдена, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

Долговой кризис и кризис ликвидности — это уже не вся повестка «Роснано», эта стадия пройдена, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Теперь задача другая: не повторить системные ошибки прошлого и не дать им снова прорасти в новой фазе развития», — пояснил он.

Работа кризисной команды завершится, когда уголовно-правовая повестка перестанет быть главной новостью о компании, отметил он.

«Когда будет в основном закрыт ключевой legacy-контур, восстановлен необходимый уровень контроля и новая повестка станет важнее судебной хроники», — сказал Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.

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