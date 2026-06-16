МВД взялось за преступления «прошлых лет»: раскрыты убийства в двух регионах Казахстана

В этом году в Казахстане проанализировали нераскрытые уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям, большая часть которых была возбуждена еще в 1990-х или начале 2000-х годов. Современные технологии позволяют раскрывать преступления, которые на протяжении многих лет считались безнадежными. В МВД проведена масштабная модернизация криминалистической службы. Функционируют современные молекулярно-генетические лаборатории, применяются новейшие методы для обнаружения скрытых и уничтоженных следов преступлений, а также цифровые методы идентификации личности.
В результате в этом году уже раскрыты десятки тяжких и особо тяжких преступлений из категории «прошлых лет». Подозреваемые дают признательные показания под тяжестью неопровержимых доказательств, отметили в МВД. В Павлодарской и Карагандинской областях раскрыты особо тяжкие преступления прошлых лет — убийства. Ключевую роль в их раскрытии сыграли современные методы ДНК-анализа. По уголовным делам собрана полная доказательственная база, и подозреваемые ожидают решения суда, сообщил начальник оперативно-криминалистического департамента МВД Сергей Стихеев.