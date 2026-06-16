Собянин: Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
В этот же день пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов.
Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.