Собянин: Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву

Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.