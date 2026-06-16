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В Ярославской области объявляли ракетную опасность

Губернатор региона Михаил Евраев призывал сохранять спокойствие.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в канале в «Максе».

«В Ярославской области объявлена ракетная опасность. Соблюдайте спокойствие», — написал он.

Позже глава региона сообщил об отмене ракетной опасности.

По словам Евраева, временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. «Угроза беспилотной опасности сохраняется. Ждите сигнала “Отбой беспилотной опасности”, — добавил губернатор.

В новость внесены изменения (08:08 мск) — добавлена информация об отмене ракетной опасности.

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