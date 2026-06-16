В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Работа наземного общественного транспорта в Самаре временно прекращалась. Об этом сообщил глава города Иван Носков в «Максе».
«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал он.
Носков отметил, что дети, которые находятся в детских садах, перемещались с педагогами в укрытия.
Ранее в Самарской области объявили ракетную опасность.
Позже глава города сообщил о восстановлении движения.
В новость внесены изменения (08:28 мск) — добавлена информация о восстановлении движения наземного общественного транспорта.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше