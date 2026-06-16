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В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта

Метро продолжает работать, сообщил глава города Иван Носков.

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Работа наземного общественного транспорта в Самаре временно прекращалась. Об этом сообщил глава города Иван Носков в «Максе».

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал он.

Носков отметил, что дети, которые находятся в детских садах, перемещались с педагогами в укрытия.

Ранее в Самарской области объявили ракетную опасность.

Позже глава города сообщил о восстановлении движения.

В новость внесены изменения (08:28 мск) — добавлена информация о восстановлении движения наземного общественного транспорта.

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