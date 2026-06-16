Мирошник: ВСУ на неделе до 230 раз в сутки били по Белгородской области из БПЛА

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на неделе до 230 раз в сутки атаковали из БПЛА территорию Белгородской области, в регионе погибли 4 мирных жителя, еще почти 60 человек получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали до 230 дронов. Всего за неделю жертвами атак украинских карателей стали 4 мирных жителя, еще 58 человек получили ранения. Среди пострадавших — пятеро детей, самой младшей из которых оказалась девятимесячная девочка», — сказал он.
Мирошник добавил, что на неделе ВСУ также усилили удары по гражданским объектам Брянской области. «Только за сутки, 11 июня, от таких атак погибли 4 мирных жителя, еще 14 получили ранения. Наиболее тяжелые последствия были зафиксированы в Суземском и Трубчевском районах», — отметил собеседник агентства.
Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что почти 30 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли за неделю от ударов ВСУ, более 220 человек получили ранения.