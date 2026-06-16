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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В регионе сохраняется желтый уровень опасности.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА отменили в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в «Максе».

«Отбой “Красного уровня — угроза атаки БПЛА”. Сохраняется “Желтый уровень — воздушная опасность” на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.

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