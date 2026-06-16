В Ялте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

«В 03:30 мск ликвидация открытого горения пожара в Ялте», — говорится в сообщении.
Двухэтажный многоквартирный жилой дом загорелся в Ялте на площади 300 кв. м в ночь на вторник. Пожар локализовали на площади 560 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека.
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