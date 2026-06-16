Маричев: антикризисная команда «Роснано» выстраивала работу без опоры на госсредства

Антикризисная команда «Роснано» работает так, чтобы из тяжелого наследия, спорных активов и долгового давления собрать компанию с положительной ликвидностью, минимальной зависимостью от государственной подпитки и без опоры на новые госденьги. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.