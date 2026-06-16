В Чите задержали завербованного украинскими спецслужбами мужчину

ЧИТА, 16 июня. /ТАСС/. Жителя Читы, завербованного украинскими спецслужбами для участия в диверсионной деятельности, задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.
«По материалам УФСБ России по Забайкальскому краю, за государственную измену задержан житель г. Читы. Установлено, что указанное лицо было завербовано украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России. С этой целью фигурант прошел специальную подготовку. Основной задачей задержанного являлся сбор и передача противнику сведений в отношении критически важных объектов, расположенных вблизи мест его пребывания», — говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Сейчас подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.