В Чите задержали завербованного украинскими спецслужбами мужчину

«По материалам УФСБ России по Забайкальскому краю, за государственную измену задержан житель г. Читы. Установлено, что указанное лицо было завербовано украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России. С этой целью фигурант прошел специальную подготовку. Основной задачей задержанного являлся сбор и передача противнику сведений в отношении критически важных объектов, расположенных вблизи мест его пребывания», — говорится в сообщении.