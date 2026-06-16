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Польские СМИ назвали имя погибшего при стрельбе гражданина России

Гражданином России, погибшим во время стрельбы в польском городе Белая Подляска, оказался художник Семен Скрепецкий, настоящее имя которого — Роберт Кузовков.

Гражданином России, погибшим во время стрельбы в польском городе Белая Подляска, оказался художник Семен Скрепецкий, настоящее имя которого — Роберт Кузовков. Об этом сообщает издание Podlaski.info.

Ранее представитель Люблинского воеводства подтвердил РИА Новости гибель российского гражданина в результате инцидента со стрельбой.

По данным польского издания, нападение произошло днем на парковке одного из крупных жилых комплексов в районе улицы Теребельской. Сообщается, что неизвестный подошел к 44-летнему мужчине и с близкого расстояния открыл огонь.

Прибывшие медики попытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. От полученных ранений он скончался на месте.

Издание также отмечает, что в последние годы Скрепецкий жил за пределами России. По его данным, еще несколько дней назад художник находился в Берлине.

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