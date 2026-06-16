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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на столицу

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Таким образом, в ходе атаки ликвидировано уже 12 беспилотников.

15 июня в результате удара БПЛА ВСУ по территории Брянской области погибли три человека. Украинская армия атаковала во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг».

В этот же день при атаке беспилотников на Тульскую область также погибли три человека, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.

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