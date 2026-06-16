Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на столицу

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Таким образом, в ходе атаки ликвидировано уже 12 беспилотников.
15 июня в результате удара БПЛА ВСУ по территории Брянской области погибли три человека. Украинская армия атаковала во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг».
В этот же день при атаке беспилотников на Тульскую область также погибли три человека, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.