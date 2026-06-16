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Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Кроме того, на данный момент рейсы не принимают и не выпускают авиагавани Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна).

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — предупредили в Telegram-канале агентства.

До этого пассажиры из Уфы сутки не могли долететь до Сочи из-за ограничений в работе аэропорта курортного города. Сначала самолет посадили в Махачкале, а потом в Минеральных Водах.

Кроме того, 14 июня в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задерживался вылет и прилет более 40 самолетов, в том числе после введенных ранее ограничений.