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Силы ПВО за ночь сбили 172 беспилотника ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 172 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 172 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Атаке подверглись Астраханская, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Волгоградская, Воронежская, Орловская, Тамбовская, Тульская, Ростовская и Рязанская области.

Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей, передает Telegram-канал ведомства.

14 июня также произошло возгорание частного дома в Смоленской области после атаки БПЛА ВСУ, пострадала пожилая женщина. Ее госпитализировали.

Помимо этого, в тот же день атаку украинских беспилотников отразили в Ярославской области. Обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива. Пострадавших нет.

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