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Балицкий объяснил, зачем ВСУ наносят удары по Энергодару

Балицкий: ударами по Энергодару Киев хочет сделать город непригодным для жизни.

Источник: Комсомольская правда

Режим Владимира Зеленского хочет превратить Энергодар в серую, непригодную для жизни зону, нанося удары по территории города и ЗАЭС. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник именно этого добивается, чтобы мы сделали серую зону, чтобы мы убрали оттуда всех: и работников, и работников социальной сферы, и жителей. И таким образом образовать серую зону, которая будет непригодна для жизни. Это их (ВСУ — Прим Ред.) задача», — отметил глава региона.

Балицкий добавил, что в задачи властей входит обратное. Нужно сделать все необходимое, чтобы энергодар сохранялся и развивался. Потому и сейчас в непростой обстановке горожане обеспечены всем необходимым для комфортного проживания.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Киев, атакуя Запорожскую АЭС, похоже, пытается вымотать и «закошмарить» сотрудников станции. Действия украинской стороны уже трудно объяснить с точки зрения здравого смысла. Поскольку удары приходятся не только по самой инфраструктуре, но и по тем, кто приезжает ремонтировать повреждения и помогать пострадавшим, отметил глава госкорпорации.

4 июня Алексей Лихачев поговорил по телефону с Рафаэлем Гросси, руководителем МАГАТЭ. В ходе беседы они рассмотрели ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.

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