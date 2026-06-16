Сто омичей пострадали от мошенничества владельца автосалона

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Омской области, следствие установило, что ОПГ в составе четырёх человек под предлогом продажи машин перепродавали их, а денежные средства оставляли себе. Само уголовное дело содержит 101 эпизод. Дело фактического руководителя компании выделено в отдельное производство.