Число сбитых БПЛА на пути к Москве выросло до 20

Силы ПВО сбили еще 18 беспилотников на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее было известно о двух сбитых дронах.
Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не выпускают авиарейсы, сообщает Росавиация. Аэропорт Внуково обслуживает полеты по согласованию с соответствующими органами.
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