Площадь лесных пожаров в Томской области за сутки снизилась до 3,5 тыс. га

ТОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров снизилась на 300 га — до 3,5 тыс. га за сутки в Томской области. При этом число самих возгораний увеличилось до 19, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» сообщало, что на 15 июня площадь лесных пожаров в Томской области составляла более 3,8 тыс. га. На территории региона действовало 13 пожаров.
«По данным на утро 16 июня, в регионе действует 19 природных пожаров на общей площади более 3,5 тыс. гектаров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество возгораний зафиксировано в Верхнекетском районе — утром здесь действовало 10 очагов. Самые крупные пожары находятся в Верхнекетском и Первомайском районах, их площадь составляет 1,4 и 1,9 тыс. га соответственно. Для снижения интенсивности пожаров применяли самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Специалисты провели обработку облачности, чтобы искусственно вызвать и усилить осадки.
В Томскую область привлекли почти 100 дополнительных специалистов — федеральные авиапожарные силы и подразделения из Омской, Новосибирской областей и Республики Хакасия для тушения труднодоступных лесных пожаров. Очаги возгораний, возникшие из-за гроз, находятся в удаленной местности, где нет дорог, что сделало невозможным применение наземной техники.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на правительство региона, что в Томской области действует режим ЧС в лесах из-за ухудшения лесопожарной обстановки.