Площадь лесных пожаров в Томской области за сутки снизилась до 3,5 тыс. га

Отмечается, что наибольшее количество возгораний зафиксировано в Верхнекетском районе — утром здесь действовало 10 очагов. Самые крупные пожары находятся в Верхнекетском и Первомайском районах, их площадь составляет 1,4 и 1,9 тыс. га соответственно. Для снижения интенсивности пожаров применяли самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Специалисты провели обработку облачности, чтобы искусственно вызвать и усилить осадки.