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«Роснано»: претензии нового менеджмента возникают, когда вместо прибыли выгоду получили конкретные лица

Претензии нового менеджмента «Роснано» возникают там, где вместо прибыли компании выгоду получили конкретные лица. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

Претензии нового менеджмента «Роснано» возникают там, где вместо прибыли компании выгоду получили конкретные лица. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Нас интересует не символическое наказание и не фамилия сама по себе. Нас интересует восстановление стоимости и справедливого экономического результата», — пояснил господин Маричев.

«Если стоимость, которую “Роснано” создавала своим риском, деньгами и организационным ресурсом, оказалась приватизирована в чью-то пользу, именно это и становится предметом наших требований», — заявил он.

«Если такую историю можно прагматично урегулировать, мы готовы ее урегулировать. Но не ценой отказа от интереса компании», — добавил Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.

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