На виадуке в Омске столкнулись авто и мотоцикл: пострадала 13-летняя пассажирка

Вчера вечером, 15 июня, около половины восьмого, в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение об аварии на виадуке по улице Новокирпичная. По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота» двигалась со стороны улицы Машиностроительная в направлении улицы Кирова. В районе строения № 1 произошло столкновение с мотоциклом марки «Ямаха», которым управлял 31-летний мужчина.