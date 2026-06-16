Мотоциклист спровоцировал ДТП с участием инспектора ДПС в Красноярске

Вечером 15 июня сотрудники мотовзвода полка ДПС дежурили в центре Красноярска, когда заметили водителя кроссового мотоцикла без госномеров. На требование остановиться нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться. Он двигался по проспекту Мира по дороге с односторонним движением во встречном направлении, опасно маневрируя между машинами.