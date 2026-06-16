Мотоциклист спровоцировал ДТП с участием инспектора ДПС в Красноярске

В центре Красноярска мотоциклист без номеров спровоцировал ДТП с участием патрульного мотоцикла ДПС. Об этом сообщили в ргеиональном ГУ МВД России.
Вечером 15 июня сотрудники мотовзвода полка ДПС дежурили в центре Красноярска, когда заметили водителя кроссового мотоцикла без госномеров. На требование остановиться нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться. Он двигался по проспекту Мира по дороге с односторонним движением во встречном направлении, опасно маневрируя между машинами.
В районе дома № 110 по проспекту Мира произошло столкновение патрульного мотоцикла с автомобилем Haval, двигавшимся во встречном направлении. Полицейский получил травмы и был госпитализирован.
Проводится проверка, организован розыск неустановленного водителя кроссового мотоцикла, скрывшегося с места происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Туве перевернулся минивэн с 7 людьми внутри.