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Мотоциклист спровоцировал ДТП с участием инспектора ДПС в Красноярске

Полицейский госпитализирован с травмами.

В центре Красноярска мотоциклист без номеров спровоцировал ДТП с участием патрульного мотоцикла ДПС. Об этом сообщили в ргеиональном ГУ МВД России.

Вечером 15 июня сотрудники мотовзвода полка ДПС дежурили в центре Красноярска, когда заметили водителя кроссового мотоцикла без госномеров. На требование остановиться нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться. Он двигался по проспекту Мира по дороге с односторонним движением во встречном направлении, опасно маневрируя между машинами.

В районе дома № 110 по проспекту Мира произошло столкновение патрульного мотоцикла с автомобилем Haval, двигавшимся во встречном направлении. Полицейский получил травмы и был госпитализирован.

Проводится проверка, организован розыск неустановленного водителя кроссового мотоцикла, скрывшегося с места происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Туве перевернулся минивэн с 7 людьми внутри.