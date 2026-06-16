Мэр Москвы сообщил об устранении уже 35 БПЛА, летевших на столицу

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
Днем ранее при атаке вражеских беспилотников на Тульскую область погибли три человека, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Несколько частных жилых домов получили различные повреждения.
Помимо этого, 14 июня в курском приграничье в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины ранения получили две женщины. Обеих пострадавших госпитализировали в больницу.