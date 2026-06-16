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Милиция ищет минчанина, который переехал в Россию и пропал

Житель Минска переехал в Россию и перестал выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

Милиция ищет 35-летнего минчанина Максима Сезончика, который переехал в Россию и пропал. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина в августе 2024 года переехал в Россию, а с 28 мая 2026 года перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид минчанину 35 лет, его рост составляет 186 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые. Мужчина сутулится.

Среди особых примет указаны родинка на шее с левой стороны, а также шрам на левой ноге после операции.

Белорусов, кому что-либо известно про местонахождение минчанина, просят сообщать во Фрунзенское РУВД по указанным номерам: 8 (017) 239−68−37, 8 (029) 302−75−16, 102. Также можно прислать сообщение в чат-бот милиции.