Милиция ищет минчанина, который переехал в Россию и пропал

Милиция ищет 35-летнего минчанина Максима Сезончика, который переехал в Россию и пропал. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина в августе 2024 года переехал в Россию, а с 28 мая 2026 года перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На вид минчанину 35 лет, его рост составляет 186 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые. Мужчина сутулится.
Среди особых примет указаны родинка на шее с левой стороны, а также шрам на левой ноге после операции.
Белорусов, кому что-либо известно про местонахождение минчанина, просят сообщать во Фрунзенское РУВД по указанным номерам: