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Российские силы ПВО уничтожили за ночь 172 дрона ВСУ над регионами страны

Российские военные отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы России.

Источник: Комсомольская правда

Российские противовоздушные силы уничтожили за ночь 16 июня 172 дрона ВСУ над регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что вражеские беспилотники уничтожались в Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что львиная доля поставок дронов и комплектующих к ним в ряды Вооруженных сил Украины из Европы шла через терминал «Новой почты» в Киеве. Именно его 15 июня поразили российские военные.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на террористические акты Вооруженных сил Украины.

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