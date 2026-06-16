Пожаром в Ялте занялась прокуратура

Возгорание произошло в доме на улице Сосновая, 21 около часа ночи 16 июня. При пожаре пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. огонь был локализован на площади 560 квадратных метров. Отрытое горение ликвидировано.
«В прокуратуре контролируется ход процессуальной проверки, организованной по указанному факту. Точная причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.
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