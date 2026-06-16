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Системы ПВО сбили 172 БПЛА ВСУ над 15 российскими регионами за ночь

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей в период с 20:00 по 07:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Источник: Life.ru

Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями. Системы ПВО также отработали в Московском регионе, Краснодарском крае и в Крыму.

Тем временем, Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 12 российских аэропортах. Меры затронули авиагавани Ярославля, Калуги, Краснодара, Казани, Ульяновска, Пензы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Как отмечается в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

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