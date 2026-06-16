Системы ПВО сбили 172 БПЛА ВСУ над 15 российскими регионами за ночь

Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями. Системы ПВО также отработали в Московском регионе, Краснодарском крае и в Крыму.
Тем временем, Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 12 российских аэропортах. Меры затронули авиагавани Ярославля, Калуги, Краснодара, Казани, Ульяновска, Пензы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Как отмечается в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
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