Школьникам Прикамья напомнили, как действовать на экзаменах при угрозе БПЛА

Если тревога прозвучала после начала экзамена (после 10:00)Сотрудники пункта проведения экзамена (ППЭ) действуют по регламенту: организованно выводят учеников из аудитории; дети берут только паспорт, бланки остаются на местах. Сотрудник фиксирует время выхода на доске, опечатывает дверь и сопровождает группу в безопасное место. После сигнала «Отбой опасности» участники возвращаются в аудитории, время отсутствия добавляется к времени написания экзамена. Школьник может продолжить работу либо завершить экзамен досрочно — тогда его допустят до сдачи в резервный день.