Школьникам Прикамья напомнили, как действовать на экзаменах при угрозе БПЛА

Министерство образования Пермского края опубликовало памятку о том, как должны действовать участники экзаменов в случае сигнала «Беспилотная опасность».
Алгоритм зависит от времени получения тревоги.
Если тревога прозвучала до 10:00 (до начала экзамена) Экзамен не запускается до официальной отмены опасности. Школьники, находящиеся в школе, следуют указаниям педагогов; на улице или по пути — укрываются в ближайшем безопасном месте; дома — остаются дома до окончания угрозы.
Если тревога прозвучала после начала экзамена (после 10:00)Сотрудники пункта проведения экзамена (ППЭ) действуют по регламенту: организованно выводят учеников из аудитории; дети берут только паспорт, бланки остаются на местах. Сотрудник фиксирует время выхода на доске, опечатывает дверь и сопровождает группу в безопасное место. После сигнала «Отбой опасности» участники возвращаются в аудитории, время отсутствия добавляется к времени написания экзамена. Школьник может продолжить работу либо завершить экзамен досрочно — тогда его допустят до сдачи в резервный день.
Если перерыв составил более часа, экзамен может быть завершён досрочно в этот день (по согласованию с Минобрнауки) и перенесён на резервный день.
Напомним, утром 16 июня в Пермском крае ввели режим «Ракетная опасность». Все службы находятся в полной готовности.