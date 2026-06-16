Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьникам Прикамья напомнили, как действовать на экзаменах при угрозе БПЛА

Алгоритм зависит от времени получения тревоги.

Министерство образования Пермского края опубликовало памятку о том, как должны действовать участники экзаменов в случае сигнала «Беспилотная опасность».

Алгоритм зависит от времени получения тревоги.

Если тревога прозвучала до 10:00 (до начала экзамена) Экзамен не запускается до официальной отмены опасности. Школьники, находящиеся в школе, следуют указаниям педагогов; на улице или по пути — укрываются в ближайшем безопасном месте; дома — остаются дома до окончания угрозы.

Если тревога прозвучала после начала экзамена (после 10:00)Сотрудники пункта проведения экзамена (ППЭ) действуют по регламенту: организованно выводят учеников из аудитории; дети берут только паспорт, бланки остаются на местах. Сотрудник фиксирует время выхода на доске, опечатывает дверь и сопровождает группу в безопасное место. После сигнала «Отбой опасности» участники возвращаются в аудитории, время отсутствия добавляется к времени написания экзамена. Школьник может продолжить работу либо завершить экзамен досрочно — тогда его допустят до сдачи в резервный день.

Если перерыв составил более часа, экзамен может быть завершён досрочно в этот день (по согласованию с Минобрнауки) и перенесён на резервный день.

Напомним, утром 16 июня в Пермском крае ввели режим «Ракетная опасность». Все службы находятся в полной готовности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше