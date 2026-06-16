Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 35

«Силами ПВО Минобороны уничтожено пятнадцать беспилотных средств. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 30 украинских беспилотников в Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, воздушной атаке подверглись Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности.
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