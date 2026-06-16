Петербурженка смогла найти потерянного отца в Красноярске с помощью службы 112

— Одним из ярких примеров стала ситуация, когда жительница Петербурга не смогла найти своего отца, который живёт в Красноярске. Женщина обратилась в службу «112», и благодаря оперативным действиям операторов она смогла связаться с отцом. Женщина позднее выразила благодарность за помощь, — поделились в пресс-службе комитета. Операторы «112» направили почти 4 тысячи запросов в службы других регионов России, чтобы помочь в поисках.