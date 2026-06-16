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В Башкирии потерялись два грибника

За сутки в Башкирии потерялись два человека. Подробности рассказали в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Инциденты произошли в Гафурийском и Иглинском районах. В обоих случаях мужчины отправились в лес за грибами и пропали.

Сообщения поступили по номеру 112. Потерявшиеся были найдены самостоятельно. В медицинской помощи они не нуждались.