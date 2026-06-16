В Башкирии потерялись два грибника

Инциденты произошли в Гафурийском и Иглинском районах. В обоих случаях мужчины отправились в лес за грибами и пропали.
Сообщения поступили по номеру 112. Потерявшиеся были найдены самостоятельно. В медицинской помощи они не нуждались.
За сутки в Башкирии потерялись два человека. Подробности рассказали в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Инциденты произошли в Гафурийском и Иглинском районах. В обоих случаях мужчины отправились в лес за грибами и пропали.
Сообщения поступили по номеру 112. Потерявшиеся были найдены самостоятельно. В медицинской помощи они не нуждались.