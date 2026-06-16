Милиция задержала белоруску после нестандартной оплаты покупок в магазине. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Жительница Гродно в одном из магазинов города выбрала необходимый ей товар и упаковала его в пакет. Вместо оплаты женщина предъявила свое водительское удостоверение, предложив списать деньги с него. Проигнорировав требования рассчитаться, она ушла из магазина и скрылась.
Как сообщают в милиции, женщина унесла с собой 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе, сушеные кальмары. Общая сумма ущерба составила примерно 150 рублей.
Сотрудники милиции смогли быстро установить личность и задержать 34-летнюю гродненку. В отношении нее заведено уголовное дело по статье грабеж.
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