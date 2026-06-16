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Милиция задержала белоруску после нестандартной оплаты покупок в магазине

Белоруска получила уголовное дело за нестандартный способ оплатить покупки.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала белоруску после нестандартной оплаты покупок в магазине. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Гродно в одном из магазинов города выбрала необходимый ей товар и упаковала его в пакет. Вместо оплаты женщина предъявила свое водительское удостоверение, предложив списать деньги с него. Проигнорировав требования рассчитаться, она ушла из магазина и скрылась.

Как сообщают в милиции, женщина унесла с собой 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе, сушеные кальмары. Общая сумма ущерба составила примерно 150 рублей.

Сотрудники милиции смогли быстро установить личность и задержать 34-летнюю гродненку. В отношении нее заведено уголовное дело по статье грабеж.

Ранее минчанин с включенной бензопилой преследовал вышедших из машины белорусов.

Тем временем в Минске пенсионеру грозит до семи лет после находок в квартире и на даче.