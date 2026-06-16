Милиция задержала белоруску после нестандартной оплаты покупок в магазине

Жительница Гродно в одном из магазинов города выбрала необходимый ей товар и упаковала его в пакет. Вместо оплаты женщина предъявила свое водительское удостоверение, предложив списать деньги с него. Проигнорировав требования рассчитаться, она ушла из магазина и скрылась.