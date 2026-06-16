Шестерых человек осудили в Жетысу за попытку вывоза урана в Китай

«Панфиловский районный суд области Жетысу вынес приговор в отношении шести подсудимых по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 283 УК РК (незаконное обращение, хранение, перевозка и сбыт ядерных материалов), пунктам 1 и 4 части 2 статьи 286 УК РК (покушение на контрабанду ядерных материалов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), а также пунктам 2 и 3 части 2 статьи 284 УК РК (хищение с использованием служебных полномочий). Согласно данным органов досудебного расследования, подсудимым предъявлено обвинение в незаконном обращении с ядерными материалами и попытке контрабандного вывоза уранового концентрата с Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении во вторник.
По данным суда, подсудимые организовали незаконный вывоз уранового концентрата. Материал был похищен с предприятия, после чего его перевозили через нескольких лиц и пытались вывезти за пределы страны. Радиоактивное вещество обнаружили на пункте пропуска «Нур Жолы». Экспертиза подтвердила, что изъятое является урановым концентратом, уровень радиоактивности которого в несколько раз превышал допустимые нормы.
Суд назначил подсудимым Й., К. и Р. по семь лет и шесть месяцев лишения свободы, Ж. — четыре года и шесть месяцев, М. и С. — по два года и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в учреждениях средней безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.