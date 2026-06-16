Шестерых человек осудили в Жетысу за попытку вывоза урана в Китай

Суд назначил подсудимым Й., К. и Р. по семь лет и шесть месяцев лишения свободы, Ж. — четыре года и шесть месяцев, М. и С. — по два года и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в учреждениях средней безопасности.