Над Брянской областью за ночь сбиты 16 БПЛА самолётного типа

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 16 вражеских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Работают оперативные и экстренные службы.
Расчёты противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей в период с 20:00 по 07:00 мск. Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями. Системы ПВО также отработали в Московском регионе, Краснодарском крае и в Крыму.
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