На подлете к Москве сбили еще 15 дронов

Число сбитых БПЛА на пути к Москве выросло до 35. Мэр столицы Сергей Собяин сообщил об уничтожении еще 15 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.
По информации Росавиации, московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно не принимают и не выпускают авиарейсы. В аэропорту и Шереметьево также действуют ограничения — аэропорт полеты по согласованию с соответствующими органами.
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