В Прикамье поезд сбил насмерть 10-летнего подростка на велосипеде

Сообщение на телефон ЕДДС Краснокамского округа поступило в 18!5 15 июня. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗЭП». По прибытию на место помощь спасателей не потребовалась, мальчик получил травмы не совместимые с жизнью.