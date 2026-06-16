В Красноярске вынесли приговор 15-му участнику банды Малиновского

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в ноябре 2021 года. Тогда группа криминального авторитета Ярослава Малиновского решила раздобыть оружие у предпринимателя, который имел его в силу специфики своей работы. Бандиты все продумали заранее: автомобиль без госномеров, медицинские маски для маскировки, маршрут отхода.