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В Красноярске вынесли приговор 15-му участнику банды Малиновского

Члена красноярской преступной группировки осудили за нападение на бизнесмена.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске суд вынес приговор 15-му участнику банды Малиновского. Его признали виновным в нападении на владельца охранного бизнеса.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в ноябре 2021 года. Тогда группа криминального авторитета Ярослава Малиновского решила раздобыть оружие у предпринимателя, который имел его в силу специфики своей работы. Бандиты все продумали заранее: автомобиль без госномеров, медицинские маски для маскировки, маршрут отхода.

Вечером подкараулили, когда мужчина выйдет из своей машины возле дома, напали, подавили сопротивление, распылили газовый баллончик в лицо и стали избивать, требуя отдать оружие. В их руках оказался травмат, с которым они и сбежали. Таким образом преступники планировали создать предпринимателю проблемы в бизнесе.

Подсудимый вину не признал, вообще заявил, что его на месте нападения не было. Но доказательств было достаточно, чтобы судья лишил его свободы на 14 лет в колонии особого режима.