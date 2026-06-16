В Красноярске вынесли приговор 15-му участнику банды Малиновского

В Красноярске суд вынес приговор 15-му участнику банды Малиновского. Его признали виновным в нападении на владельца охранного бизнеса.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в ноябре 2021 года. Тогда группа криминального авторитета Ярослава Малиновского решила раздобыть оружие у предпринимателя, который имел его в силу специфики своей работы. Бандиты все продумали заранее: автомобиль без госномеров, медицинские маски для маскировки, маршрут отхода.
Вечером подкараулили, когда мужчина выйдет из своей машины возле дома, напали, подавили сопротивление, распылили газовый баллончик в лицо и стали избивать, требуя отдать оружие. В их руках оказался травмат, с которым они и сбежали. Таким образом преступники планировали создать предпринимателю проблемы в бизнесе.
Подсудимый вину не признал, вообще заявил, что его на месте нападения не было. Но доказательств было достаточно, чтобы судья лишил его свободы на 14 лет в колонии особого режима.